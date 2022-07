Street Fighter 6 fera une bêta ouverte à partir du 15 août

Street Fighter 6 avait annoncé se faire discret après le non-E3 mais en plus d’une conférence lors de la Comic Con la semaine prochaine et une probable présence lors de l’EVO 2022 du 5 au 7 août, le jeu de Capcom aura droit à une bêta ouverte dans un mois.

Street Fighter 6 s’échauffera en août

Si vous ne pouvez pas essayer le jeu en ce moment à la Japan Expo, consolez-vous en vous disant que vous pourrez l’essayer tranquillement sans connaître l’enfer du RER B en plein été au milieu des cosplayers. En effet, Street Fighter 6 aura droit à une bêta ouverte dès le 15 août et ce pour une durée d’une semaine.

Malheureusement, toutes les plateformes ne sont pas concernées et si cet épisode n’est plus une exclusivité PlayStation comme Street 5, cette bêta le sera bien puisqu’elle est réservée aux consoles PlayStation 4 et PlayStation 5. On rappelle que d’ici là, si cela vous intéresse, vous aurez aussi la bêta de MultiVersus à doser si vous aimez les Smash-like.

Street Fighter 6 sortira courant 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.