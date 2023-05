Neva : Les créateurs de l’exceptionnel Gris annoncent une toute nouvelle aventure avec un loup majestueux

Fin 2018, Gris nous comptait l’histoire d’une jeune fille qui a perdu la voix et dont le monde s’écroule autour d’elle. A travers un voyage qualifié d’émotionnel à la direction artistique singulière, le jeu fut acclamé par la critique pour son originalité et la puissance de son histoire. 5 ans après, les barcelonais de Nomada Studio nous présentent leur nouveau bébé, Neva, un jeu d’action-aventure cinématographique et mettant en avant la coopération.

Après Gris, voici Alba et Loup tout en couleurs

Les développeurs du jeu ont pris la parole sur le PlayStation Blog et décrivent le jeu comme « une chanson d’amour dédiée à nos enfants, à nos parents et à notre planète ». Nous narrant l’histoire d’une jeune femme et du lien qu’elle a tissé avec un magnifique loup. Il raconte l’histoire émouvante d’une jeune femme et de son lien de toute une vie avec un loup magnifique alors qu’ils se lancent dans une aventure palpitante à travers un monde en voie de disparition rapide qui prend à coeur d’explorer les relations à autrui dans des contextes sociaux, environnementaux ou sociétaux et leurs évolutions avec le temps.

Le jeu sera donc le théâtre de la mutation du loup recueilli louveteau par Alba après de tragiques et émouvants événements, la jeune femme, de son plus jeune âge à l’âge adulte, en passant par l’adolescence, divers stades demandant un effort d’adaptation, mais permettant aussi de nouvelles choses à mesure qu’il grandit, le tout avec des rapports concernant les délabrements environnementaux causés par l’espèce humaine, provoquant la disparition de nombreux écosystèmes affectant ainsi nos personnages.

Il nous faudra progresser à travers séquences de plateformes, mais aussi énigmes et affrontements contre des ennemis monstrueux, avec une touche propre au studio, un affichage tête-haute minimaliste mais également des décors colorés, des animations soignées et une bande-son élégante, mais bien entendu, nous jugerons sur pièce.

Le jeu est prévu en 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Neva, sachez que la page Steam du titre est déjà disponible, ainsi qu’un site officiel de toute beauté même s’il ne présente que peu d’informations.