Les Fourmis : Microids dévoile un premier trailer de l’adaptation en jeu vidéo du roman de Bernard Weber

Un premier aperçu vidéo accrocheur pour le titre ?

Pour rappel, le titre est présenté comme un jeu d’aventure et de stratégie en temps réel, en 3D et en vue à la troisième personne dans lequel la narration sera basée sur le rythme des saisons. Développé sous Unreal Engine 5 afin de proposer un rendu visuel aussi photoréaliste que possible de la forêt de Fontainebleau, il nous invitera à incarner 103 683e, une fourmi prête à tout pour assurer la survie et la prospérité de sa colonie.

Rendez-vous l’an prochain pour découvrir ce que nous réserve Les Fourmis sur PC via Steam, GOG et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.