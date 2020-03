Xenoblade Chronicles Definitve Edition

Xenoblade Chronicles Definitve Edition est une version remasterisée du J-RPG sorti sur Wii à l'époque. Les graphismes ont été remaniés, l'interface a été revu et quelques musiques ont été réenregistrées. En outre, on note l'ajout d'un épilogue qui viendra mettre un point final à l’histoire. Dans ce jeu de rôle action en semi tour par tour, vous embarquerez dans un voyage épique en compagnie de Shulk et de ses amis.