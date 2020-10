Project Athia

Project Athia est un jeu développé par Luminous Productions. Ce titre action/aventure en monde ouvert et à l'appellation temporaire mise sur un rendu graphique époustouflant, grâce au moteur Luminous Engine et à l'utilisation des dernières technologies proposées par la neuvième génération de consoles. Avec parmi elles l'usage du raytracing, le but est d'en mettre plein la vue tout au long d'une aventure rythmée par une exploration très libre et des combats contre des créatures fantastiques.