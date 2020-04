Gigantosaurus The Game

Gigantosaurus The Game est un jeu d’action-aventure mêlé à des courses où vous devrez explorer le vaste monde préhistorique de Giganto dont le volcan est bloqué par une météorite. À vous d’aider Rocky, Tony, Mazu ou Bill à sauver le monde en résolvant des énigmes pour éviter l’extinction de l’espèce, seul ou jusqu’à 4 en multijoueur coopératif ou compétitif afin de départager l’aventurier le plus courageux du joueur le plus rapide dans son kart de course.