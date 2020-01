12 Minutes

Dans cette aventure, on sera en contrôle d'un homme piégé dans une boucle temporelle de 12 minutes. Celui-ci trouvera son quotidien perturbé lorsqu'un détective s'introduit chez lui, accuse sa femme de meurtre et roue de coups le malheureux par la même occasion. Le but du jeu sera donc d'empêcher cette fin tragique en profitant du surplus de temps accordé au protagoniste.