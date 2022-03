EA pourrait bien renommer FIFA en EA Sports FC selon Jeff Grubb

On sait qu’il y a de l’eau dans le gaz entre la FIFA et Electronic Arts depuis un bon moment. Selon l’insider bien connu de l’industrie, Jeff Grubb, les deux camps auraient déjà prévu la transition pour les prochains jeux de foot, et notamment EA qui aurait déjà un nouveau nom pour remplacer les 4 lettres bien connues des amateurs.

FIFA : marque vendeuse ou seulement 4 lettres sur une boîte ?

Cela fait quelques mois que l’on entend parler du bras de fer entre les deux entités à l’occasion de la fin de leur contrat en 2022. Il semblerait donc que la FIFA soit devenue un poids trop lourd pour EA puisqu’elle demanderait encore plus d’argent (on parle du double) pour l’utilisation de la licence tout en posant de nombreuses barrières sur l’extension de la marque, et notamment dans le domaine des NFT semble-t-il.

Jeff Grubb confirme donc le nom enregistré par EA l’année dernière, à savoir EA Sports FC (EA Sports Football Club). L’éditeur considèrerait en effet que les joueurs viennent pour le jeu et tout ce qu’il a à offrir, et non pas pour la marque qui ne serait pas très profitable en dehors des périodes de Coupe du Monde.

Grubb nous informe également que la FIFA aurait pour projet de développer son propre jeu de football. On ne sait pas vraiment si l’on peut se réjouir de voir plus de concurrences dans le domaine. Certes, la licence est souvent critiquée pour son immobilisme en donnant peu de nouveautés chaque année, mais l’arrivée de nouveaux acteurs pourraient entrainer une guerre plus féroce au niveau de l’acquisition des droits pour les clubs ou bien les compétitions officielles.

En comptant le passage en free to play de PES, désormais appelé eFootball PES, on peut dire que l’évolution du milieu risque d’être très intéressant à observer.